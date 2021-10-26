تايلاند تسجل أقل من 8000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أشهر

سجلت تايلاند أقل من 8000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ أشهر اليوم الثلاثاء، وذلك قبل أيام قليلة من إعادة فتح قطاع السياحة الدولية.

وأعلنت السلطات تسجيل 7706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أدنى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ الثامن من تموز/يوليو الماضي. كما سجلت السلطات 66 حالة وفاة بالفيروس.

وتعتزم تايلاند استقبال المسافرين جوا من 46 دولة بها معدلات إصابة منخفضة بفيروس كورونا ابتداء من الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة الدول التي سوف يتم استقبال مسافرين منها ألمانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي والامارات العربية المتحدة وبوتان.

ويتعين أن يكون المسافرون قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة ولديهم شهادة تفيد سلبية إصابتهم بالفيروس قبل مغادرتهم. وعلى السائحين التسجيل للحصول على " تصريح دخول تايلاند".

وسيتعين على المسافرين الخضوع إجباريا لاختبار أخر لدى وصولهم، وبعد ذلك لن يتعين عليهم الخضوع لحجر صحي من أجل زيارة 17 مكانا متاحة للسياحة حتى الآن، من بينها جزيرة بوكيت والعاصمة بانكوك ومدينة تشيانج ماي في شمال البلاد.

وتأمل تايلاند في سرعة تعزيز قطاع السياحة، الذي أُغلق بصورة كاملة منذ أكثر من عام ونصف.