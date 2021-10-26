رئيس تضامن النواب من أوزبكستان يشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ

أشاد رئيس الوفد المصري في أوزبكستان لمراقبة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأكد القصبي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نتاج قيادة حكيمة وشعب واعٍ، وتضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاء والجيش الأبيض، والمواطنين طوال السنوات الماضية لبناء مصر الجديدة.

وأشار إلى أن من لديه حس وطني يستشعر عظمة هذا القرار من قبل القيادة السياسية التي بذلت جهدًا كبيرًا لبناء مصر الجديدة.

واختتم القصبي: "اللهمً لكً الحمد والشكر، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاء رخاء وصدق المولي عز وجل عندما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".