دراسة: العسكريات في بريطانيا يواجهن تنمرا وتحرشا جنسيا واعتداءات

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كشفت دراسة أن النساء اللاتي يخدمن في الجيش البريطاني يواجهن احتمالا كبيرا للتعرض للتنمر العاطفي والتحرش الجنسي والاعتداء الجسدي.

وفقا للدراسة التي نشرت بمجلة "بي إم جيه ميليتري هيلث" للصحة العسكرية فإن العسكريات الأقل سنا أو اللاتي شغلن رتبة ضابط أو قمن بدور قتالي أو دعم قتالي هن الأكثر عرضة لمثل هذه المضايقات.

ومن بين 750 من المحاربات القديمات اللائي شملهن الاستطلاع، قالت 5ر22% إنهن تعرضن للتحرش الجنسي، بينما قالت 1ر5% إنهن تعرضن لاعتداء جنسي.

وتعرضت 7ر22% منهن للتنمر العاطفي، بينما قالت 3ر3% إنهن تعرضن لاعتداء جسدي.

ووفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، تخدم حاليا نحو 16500 امرأة في الجيش البريطاني، يمثلن نحو 11 %من إجمالي القوة البشرية.

وتخدم النساء في الجيش البريطاني منذ سنوات، وأصبحن يعملن في مختلف المهام، بما في ذلك نشرهن على الخطوط الأمامية للقتال، في عام 2018.

وقال فريق العلماء الذي أعد الدراسة في بريطانيا إن هناك حاجة ملحة لتقديم المزيد من الدعم للعسكريات.