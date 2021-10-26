الولايات المتحدة تهنئ العراق بنجاح الانتخابات وتدعو جميع الأطراف بها لاحترام سيادة القانون

أعربت الولايات المتحدة عن تهنئتها لشعب العراق وحكومتها بنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر الجاري، وحثت جميع الأطراف على احترام سيادة القانون.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن واشنطن "ترحب بالبيان الصحفي لمجلس الأمن الدولي بشأن انتخابات العاشر من أكتوبر في العراق".

وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية تهنئ "شعب وحكومة العراق على العملية الانتخابات الامنة والناجحة من الناحية الفنية والسلمية الى حد كبير".

وأفاد بأن "الانتخابات شكلت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم".

وأعلنت الخارجية الأمريكية - في البيان - انضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعراقيين الآخرين، داعية جميع الأطراف إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات".

وأعربت الولايات المتحدة، عن تطلعاتها إلى العمل مع الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية؛ بما يخدم مصالح البلدين المشتركة متعددة الجوانب، بما في ذلك دعم استقرار وسيادة العراق وتمكين اقتصاده وجهود مكافحة الفساد واستقلال الطاقة والمناخ وحماية حقوق الإنسان".

بسم - ك ف