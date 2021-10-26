أعربت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، لافتة إلى أنها صوتت ضد مد حالة الطوارئ عندما نوقش الأمر بالبرلمان منذ مدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن إلغاء مد حالة الطوارئ له دلالات هامة أكثر استقرارا وانعكاسات مؤثرة على الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوصول لتلك اللحظة تطلب ثمنًا دفعه الشعب وضغوطات اقتصادية شديدة وتضحيات رائعة باسلة من دماء سالت في ربوع عدة حماية للحدود.

وأشارت إلى أن مصر خاضت معارك استمرت سنوات طويلة لمحاربة الإرهاب الأسود، واصفة القرار الأخير بأنه «لحظة مؤسسة وفارقة وتُرى في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وذكرت عضو مجلس النواب، أن القرار يحقق رفاهية المواطن المصري ويضمن حقوقه الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، منوهة إلى أن حالة الطوارئ كانت موجهة لأشخاص معنيين.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».