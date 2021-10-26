البرهان: قدمنا 3 خيارات لحمدوك لحل الأزمة لكن كل المبادرات لم تلق أي استجابة

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن القوات المسلحة قدمت 3 خيارات، لرئيس الوزرا السوداني، عبد الله لحمدوك من أجل حل الأزمة، لكنه أشار إلى أن كل المبادرات والمحاولات لم تلق أي استجابة.



وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: "بحثنا مع المبعوث الأمريكي سبل حل الأزمة السياسية السودانية"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وتابع البرهان: "لا نستطيع أن ننهي المرحلة الانتقالية لوحدنا ونريد أوسع مشاركة"، مشيرا إلى أن شعب شرق السودان لديه مطالب محقة ونعيها جيدا.



وأشار البرهان، إلى أن كل السودان كان فيه مشاكل لم تلقى أي استجابة، وأكد على أن القوات المسلحة تريد تحقيق مطالب الثورة الشعبية بالحرية والسلام والعدالة، قائلا: "اتخذنا موقفنا لأننا نريد أن نعيد للثورة الشعبية بريقها وألقها".