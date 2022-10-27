فردوس عبد الحميد عن انتقادات «الضاحك الباكي»: نعيش كارثة التريند

علقت الفنانة فردوس عبد الحميد على الانتقادات التي تعرضت لها، لمشاركته في مسلسل الضاحك الباكي الذي يُخرجه زوجها المخرج محمد فاضل وتجسيدها دور أم صغيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، إن هناك الكثيرين ممن يسعون لما سمتها "كارثة التريند".

وأضافت أن هناك من يكتب بعض الكلمات بمقابل مادي ليجذب الجمهور لما يكتبه.

وأشارت إلى أن أي عمل يعرضها عليها (زوجها) المخرج محمد فاضل لابد أن تقرأه أولا، موضحة أنها تجري وراء العمل الجيد والدور العظيم.

ولفتت إلى أنها تحب تقديم شخصية تحبها، معقبة: "إذا حبيت الشخصية لا أتخلى عنها أبدا مهما قيل عنها".

والمسلسل يتناول قصة حياة نجيب الريحاني، بداية من ميلاده عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949، وهي حقبة زمنية هامة تعكس الفن الحقيقي الذي صنعه الراحل حيث استطاع تحويل الكوميديا من الاسكتشات إلى كوميديا الإنسانية والتي تصنع الإنسان والشخصية المصرية".