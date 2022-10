رونالدو يعلق على عودته لتدريبات مانشستر يونايتد

علّق كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، على عودته إلى تدريبات فريقه بعد انتهاء عقوبته التي وقعت عليه في الفترة الأخيرة.

وكان تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، قد وقع عقوبة على رونالدو بعدما رفض المشاركة أمام توتنهام كبديل في المكباراة التي اقيمت ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن ثم ابتعد رونالدو عن المباريات ولم تكتف إدارة اليونايتد بذلك بل اتجهت لمشاركة رونالدو في تدريبات فريق الريديف كعقوبة إدارية بسبب فعلته أمام اليونايتد.

وعاد رونالدو مساء اليوم الأربعاء، إلى التدريبات وشارك بشكل طبيعي ليعلن انتهاء الأزمة بشكل نهائي، ويستعد لمواجهة شيريف المقرر إقامتها غدا الخميس في الدوري الأوروبي.

ونشر رونالدو صورة له في التدريبات، وكتب: «العودة إلى المسار الصحيح، بنفس الالتزام والتفاني كما هو الحال دائمًا!».

Back on track, with the same commitment and dedication as always! 💪🏽 pic.twitter.com/fB6HMHEmX9