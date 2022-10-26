سارة البطوطى: قمة المناخ الفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية

أكدت المهندسة سارة البطوطي، رئيس مجلس إدارة شركة ECOnsult، وسفيرة الأمم المتحدة أمام قمة المناخ، أن التغيرات المناخية أثرت بالسلب على جميع دول العالم وخلفت أضرارًا كبيرة في المناخ، قائلة: هناك دول كبرى حققت مكاسب اقتصادية كبيرة من الصناعة والمناخ من دفع الثمن غاليًا.

وأوضحت سارة البطوطي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، نحن نمثل القطاع غير الحكومي خلال قمة المناخ التي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ، ونحاول توصيل صوت القطاع الخاص لصناع القرار بالمؤتمر.

وتابعت: أتفق مع أن قمة المناخ التي ستنعقد في شرم الشيخ تمثل الفرصة الأخيرة أمام العالم لإنقاذ الكوكب من تأثيرات التغيرات المناخية، وآن الآوان لترجمة السياسات والأطروحات خلال القمم الـ26 الماضية للمناخ إلى مشروعات وقوانين يتم صياغتها بشكل يمكن تطبيقه على الأرض.