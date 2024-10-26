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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الميرنجي، مباراة الريال ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت.

فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا- أوريلين تشواميني- جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.