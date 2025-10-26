أبو الغيط: قرار الجامعة العربية في سبتمبر هدد إسرائيل بأن الاتفاقات الموقعة ليست لها صفة الديمومة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الضغط العربي والرفض الدولي الواسع «وضع الأمور في نصابها» وأجبر الإدارة الأمريكية على تغيير موقفها من الحرب على غزة، بعد استخدام حق النقض «الفيتو» بين مرتين إلى ثلاث في مجلس الأمن، لمعارضة وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» : «رأينا رئيسا أمريكيا يتبنى في النهاية وقف إطلاق النار، ويرفض ضم خطة ضم الضفة الغربية وأعلن ذلك صراحة قبل وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى البيت الأبيض»، بالإضافة إلى رفضه لمخططات التهجير بعد أشهر قليلة، من مطالبته بتحويل غزة إلى «ريفيرا» وتهجير سكانها.

وأرجع هذا التغير إلى الموقف العربي والدولي والمصري، مستشهدًا بمواقف محورية لدول مثل الإمارات التي قالت إن «الضم يعني تغييرا رئيسيا في موقفها من الاتفاقات الإبراهيمية»، بالإضافة إلى قرار جامعة الدول العربية، في سبتمبر الماضي.

ونوه أن القرار نص أنه «يجب أن يتنبه الجميع، بما فيهم إسرائيل، أن الاتفاقات الموقعة والتي سادت الشرق الأوسط على مدى عقود، ليست لها صفة الديمومة».

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، «هل هذا القرار كان تهديدًا»، قائلا: «طبعًا، إذا استمررتم في تصرفاتكم فسيؤدي ذلك إلى هز كل ما تم نسجه على مدى عقود، كل الاتفاقيات».