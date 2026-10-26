عقد الدكتور سامح عبداللطيف، بمديرية الصحة بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة نتائج اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بحضور فريق إشرافي من وزارة الصحة ومديري الإدارات الفنية والصحية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز والمعوقات التي واجهت الفرق الطبية، مع التأكيد على تكثيف التنسيق بين الإدارات المعنية، وانتظام عمل الفرق الثابتة والمتحركة، وسرعة تذليل العقبات لضمان تطعيم جميع الأطفال المستهدفين.

وتستهدف الحملة تطعيم مليون و404 آلاف و458 طفلًا من المصريين وغير المصريين، من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، على مدار 3 أسابيع، بمختلف مراكز ومدن البحيرة.

وتُنفذ الحملة من خلال 1226 فرقة طبية، بالتنسيق مع مديريات التعليم والأزهر والتضامن الاجتماعي، لتغطية المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات، إلى جانب مواقع التطعيم والوحدات الصحية، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الأطفال من الأمراض المستهدفة.