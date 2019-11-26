التعبير عن الوفاء للوطن ومساندته لا يحتاج إلى أموال بل يحتاج إلى صدق في القول والفعل معًا، هكذا هو حال "بسمة حسام حسني – الطالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة"، وشقيقيها الطفلين (إسلام - زياد) الذين أعربوا عن رغبتهم في التبرع بمبلغ رمزي لصالح أسر شهداء ومصابي الشرطة، تقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات لأمن الوطن والمواطنين، وتعبيرًا عن مساندتهم لجهود رجال الشرطة الأبطال في مواجهة الإرهاب.

وكان لتلك المبادرة عظيم التقدير لدى وزارة الداخلية لما لها من مدلول كبير حول التفاف المواطنين واصطفافهم خلف مؤسسات الدولة، ودعم جهودها في مواجهة أية محاولة للمساس بأمن الوطن واستقراره.

وتم استقبال الطالبة "بسمة، وشقيقيها" وأسرتهم (الوالد – الوالدة) بمقر الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات، وكان في استقبالهم عدد من قيادات وضباط الإدارة، وتم الترحيب والاحتفاء بهم ونقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم، وتأكيده على أن نجاح جهود رجال الشرطة في كافة المجالات ترتكز فى المقام الأول على مدى تعاون المواطنين مع أجهزة وزارة الداخلية تحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تلعب الدور الأعظم في دعم جهود الدولة لمواجهة الجريمة والإرهاب.

وأعربت الطالبة وأسرتها عن بالغ شكرهم لاهتمام وزارة الداخلية وترحيبها بمبادرتهم، مؤكدين تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الأمن في ربوع الوطن.