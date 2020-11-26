يرى حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأهلي سيفقد المالي ألية ديانج، فقط أمام الفريق الأبيض في نهائي دوري الأبطال.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اصابة ثلاثي الزمالك محمود حمدي"الونش" وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" بفيروس كورونا.

ويغيب الثلاثي وكذلك ثلاثي الأهلي وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة لنفس السبب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "مع احترامي احمدي فتحي ولكن الأهلي سيفقد قوة كبيرة وهي اليو ديانج ولكن غياب وليد سليمان وصالح جمعة غير مؤثرين".

وأضاف: "وليد سليمان له بديل وهو لو شارك كان سيشارك كبديل وليس أساسي وكذلك صالح جمعة هو خارج حسابات الأهلي منذ فترة كبيرة لذلك هو غير مؤثر ولكن نحن لدينا ثلاثة لاعبين من القوام الأساسي ولا نملك ظهير أيسر".

وعن غيابات الزمالك .. أجاب: "باتشيكو يراجع حساباته بعد اصابات كورونا، الثلاثي من القوام الأساسي، لا يوجد أي اعراض وحالتهم جيدة لكنهم اصبحوا خارج المباراة، الثلاثي كان من المفترض ان يشاركوا بشكل أساسي أمام الأهلي".

وواصل: "علمنا أن شركة تابعة لمحمد كامل هي المسؤولة عن المسحات الطبية وبسبب قلق جماهير الزمالك لكونه راعي الأهلي، قمنا بطلب تغيير الشركة وتم الاستجابة لطلبنا، والتغيير حدث للأهلي أيضاً".

وأتم: "بالتالي هناك تقبل لنتيجة المسحات دون أي مشاكل، ماذا لو ظهرت نفس المسحات مع الشركة الأخرى، بالتأكيد لحدثت مشاكل".