فيروس كورونا: بايدن يحث الأمريكيين على إنهاء «الانقسام» والتركيز على مكافحة الوباء

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى إنهاء حالة "الانقسام"، إذ تواجه الولايات المتحدة شتاء طويلا وصعبا في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال بايدن، في خطاب بمناسبة عيد الشكر، إن "الأمريكيين يخوضون حربا مع فيروس كورونا، ولا يحاربون بعضهم بعضا".

وحث الناس على التخلي عن السفر لقضاء العطلات، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، حث الرئيس دونالد ترامب أنصاره على "قلب" نتائج الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر.

وكرر ترامب في مداخلة عبر الهاتف من البيت الأبيض لمؤتمر نظمه المشرعون الجمهوريون في ولاية بنسلفانيا، مزاعمه التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الأمريكي "علينا قلب الانتخابات"، إنها "مزورة".

وكان من المتوقع أن يحضر ترامب هذا المؤتمر شخصيا، لكن الرحلة أُلغيت بعد أن ثبتت إصابة اثنين من مساعدي محاميه رودي جولياني، بفيروس كورونا. لكن محامي ترامب جولياني حضر بنفسه هذا الحدث في بنسلفانيا.

وحتى الآن حقق بايدن فوزا مريحا في الانتخابات، وتجري حاليا عملية انتقال السلطة بالفعل، بعد أن فشلت جهود ترامب في الطعن في نتائج تصويت الولايات الرئيسية أمام المحاكم حتى الآن.

"يمكن هزيمة هذا الفيروس"

قال بايدن في خطاب عيد الشكر: "أثق أنكم دائما تستحقون سماع الحقيقة من رئيسكم. علينا أن نبطئ نمو هذا الفيروس. نحن مدينون للأطباء والممرضات والعاملين في الخطوط الأمامية...نحن مدينون بذلك لمواطنينا".

وأكد على أن فيروس كوفيد-19 "تسبب لنا في ألم وخسارة وإحباط"، كما أزهق العديد من الأرواح.

وأضاف: "لقد قسمنا (الفيروس)، وأغضبنا ووضعنا في مواجهة بعضنا بعضا. أعرف أن البلد قد سئم القتال، لكن علينا أن نتذكر أننا في حالة حرب مع الفيروس، ولا نحارب بعضنا بعضا".

كما حث الرئيس المنتخب الأمريكيين على تغيير طريقة احتفالاتهم بعيد الشكر. وقال إنه بدلا من التجمع الكبير المعتاد، سيقضي العطلة مع زوجته جيل فقط وابنتهما وزوج ابنتهما، بينما سيتجمع باقي أفراد الأسرة في مجموعات صغيرة.

ويسافر ملايين الأمريكيين لمشاركة أحباءهم الاحتفال بعيد الشكر رغم تحذيرات مسؤولي الصحة.

وقال بايدن "أعلم أننا نستطيع وسنتغلب على هذا الفيروس". "الحياة ستعود إلى طبيعتها، أعدكم بهذا".

"أعتقد أن هذا الموسم القاتم من الانقسام ... سوف يحل محله عام من النور والوحدة."

ماذا يحدث خلال الفترة الانتقالية؟

وافق ترامب أخيرا على السماح بعملية الانتقال الرسمية للسلطة بدءا من يوم الاثنين، بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من الانتخابات الرئاسية.

ويمكن لبايدن الآن التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين والحصول على ملايين الدولارات من الأموال العامة بينما يستعد لتولي الرئاسة في 20 يناير.

كما سيتلقى الموجز الرئاسي اليومي ويشمل تقريرا عن التهديدات والتطورات الدولية. وقال المساعد جين ساكي، إنه سيحصل على أول إحاطة إعلامية يوم الاثنين، وقد تم بالفعل مشاركة المعلومات السرية مع فريق بايدن.

واختار بايدن مرشحين لستة مناصب رئيسية في إدارته يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يعلن عن أسماء المزيد من أعضاء إدارته، بما في ذلك فريقه الاقتصادي، الأسبوع المقبل.