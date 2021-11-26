 خالد الصاوي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان - بوابة الشروق
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خالد الصاوي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان


نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:41 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:41 م

قال الفنان خالد الصاوي، في مقدمة حفل مهرجان القاهرة السينمائي، إن الاختلاف سنة من سنن الحياة، ذاكرا: «تخيلوا لو كلنا شكل واحد.. والأيام كلها يوم واحد.. والظروف كلها واحدة».

وأضاف خلال لقائه على هامش ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاحه، مساء اليوم الجمعة، قائلا: «يهمني الإنسان لو ملوش عنوان».

وانطلق منذ قليل الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي وتستمر حتى الخامس من ديسمير المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.

وتشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".

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