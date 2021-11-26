قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي بوزارة السياحة والآثار، إن الضفة الشرقية والغربية من الأقصر بمثابة متحف مفتوح، مشيرًا إلى أن الإضاءة الخارجية والداخلية في المعابد تتيح زيارتها في الصباح والمساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الخميس، أن معايير اختيار القطع الأثرية تختلف من متحف لآخر، موضحًا أنها مرتبطة بقصة المكان وما يتناسب معه.

وأشار إلى أن عظمة الحضارة المصرية ليست في الآثار فقط وإنما ظهروها واستمرارها لمدة 3 آلاف عام، مؤكدًا أنه شعر بحالة انبهار كعامة الشعب المصري، بعد مشاهدته لاحتفالية طريق الكباش.

وذكر أن الانبهار يرجع إلى طريقة العرض والإخراج والإضاءة والأغاني المقدمة باللغة المصرية القديمة، قائلًا إن جميع الفعاليات منفذة بأدق التفاصيل، وخاصة أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مهتم بالتفاصيل للغاية.

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.