مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأيادٍ مصرية

أعرب أحمد العربي مدير عام آثار معبد الأقصر، عن سعادته بحفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم مساء الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وقال العربي مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "تشرفنا بحضور الرئيس السيسي، والسيدة حرمه، الأقصر تزينت".

وأضاف: "بعدما طمست السنين طريق الكباش، العالم أجمع يشهد الاحتفالية الكبرى"، مشيرًا إلى أنّ شباب الأقصر من المرممين شاركوا في مشروع تطوير الكباش، وأن العمل تم بأيادٍ مصرية خالصة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.