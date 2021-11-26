تحدثت الفنانة السورية أصالة، عن دفاعها عن المطرب سعد لمجرد في قضيته الشهيرة التي اتهم فيها بالتحرش بأنها تبرير للتحرش والاغتصاب.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "أحترم حقوق السيدات والمرأة، وليس صحيحًا أنّ تضامني مع سعد لمجرد أني بدافع عن التحرش".

وأضافت: "دافعت عنه علشان حسيت أن في ظلم عليه وأنا أعرفه على المستوى الشخصي وهو خلوق وملتزم".

وأشارت أصالة، إلى أنها لم تنقطع عن أخيها الراحل لسنوات لكن الخلاف بينهما كانت مدته بسيطة للغاية، مؤكدة أن الاختلاف بينهما كان مثل باقي الأشقاء "يختلفون ويعودون"، وأنها لم تشعر بتعذيب الضمير لخلافهما.

وتابعت: "كنت حزينة على أخويا بس مش حاسة بتعذيب ضمير وأنا بنضف ضميري أول بأول وإلا مكنتش هفضل موجودة في قلوب الناس، وأنا قوية وشخصيتي قوية وعنادية ولا احب الانكسار واحب أكون في الحياة قوية ومفرحة".

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