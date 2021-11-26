الهلال الأحمر بشمال سيناء يطلق حملة «ستر وغطا» للأسر الأكثر احتياجا

أعلن فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء اليوم /الجمعة/ عن إطلاق حملة : " ستر وغطا " لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة.

وقال رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء مصطفي المالح - في بيان له اليوم، إن الحملة تستهدف توفير الأغطية من بطاطين ومفروشات وغيرها من من الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، خاصة في التجمعات والمناطق الصحراوية.

ومن جهة أخرى، أعلن فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء عن افتتاح الحضانة التابعة لفرع الجمعية بالعريش، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة والمعدات ولعب الأطفال والأنشطة الترفيهية، فضلا عن تزويدها بسبل الرعاية الصحية اللازمة للأطفال من عمر سنتين حتى 6 سنوات.