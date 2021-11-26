 الأردن يمنع دخول القادمين من 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 9:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

الأردن يمنع دخول القادمين من 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 7:29 م

قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الجمعة، منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وزيمبابوي، وموزمبيق، ونامبيا، وإسواتيني، وبتسوانا، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا (B.1.1.529)، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء الأردن "بترا"، إلى أنه سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما، وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

وأوضحت أن القرار جاء بناء على توصية وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق القادمين من تلك الدول نظرا لظهور متحور جديد لفيروس كورونا (B.1.1.529) في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يُعتقد أنه أسرع انتشارا من المتحور دلتا السائد حاليا في الأردن وفي معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك