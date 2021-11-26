كشفت المطربة هند الراوي، أنها من أصول صعيدية وبدوية وأنها تحب الفولكلور المصري.

وعقب مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش، قالت هند خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الخميس: "أبويا بدوي وأمي صعيدية.. تعلمت على يد الفنانات الشعبيات مثل الحاجة فاطمة سرحان وجمالات شيحة".

وأعربت عن سعادتها بما قدمته في الحفل قائلة: "فرحانة وسعيدة أني أغني قدام الرئيس السيسي ولما غنيت قبل كده في حفل بالإسماعيلية فرحت، والطريق اكتمل بغنائي في الأقصر.. حسيت إني طالعة من وسط الآثار اللي بغني فيها".

وأتمت: "غنيت دقيقتين وعشرين ثانية.. بس الرسائل اللي جاتني من الناس كانت جميلة وتدل أن الناس هيا اللي بتحكم على الشغل الحلو".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.