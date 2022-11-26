طالبان: القيادة الحالية ملتزمة بالحفاظ على حقوق المرأة

أكدت حركة طالبان، في حديثها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه يتم احترام حقوق المرأة في أفغانستان، أكثر من أي وقت مضى، طبقا لمصادر، مشيرة إلى أن قيادتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق جميع المواطنين.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن بلال كريمي، المتحدث باسم الإمارة الإسلامية قوله "حقوق جميع مواطنينا محمية، طبقا للشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي، لكن في الوقت نفسه، يمكنني أن أؤكد أنه قبل وصول الإمارة الإسلامية، لم يكن يتم احترام حقوق النساء والفتيات- بما في ذلك حق الأسرة والحق في الكرامة والحق في الشرف والحق في الملكية".



وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان(يوناما) قد دعت أمس الجمعة قيادة طالبان إلى إنهاء العنف ضد المرأة و"التدهور الأوسع في حقوق المرأة" في مسعى لإرساء سلام مستدام في البلاد.



وفي تصريح صحفي لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، وجهت يوناما الدعوة، في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبدء "16 يوما عالميا للعمل ضد العنف القائم على النوع".



وقالت روزا أوتونباييفا، رئسية بعثة يوناما في أفغانستان "حماية حقوق المرأة عامل حاسم للاستقرار والرخاء وأي سلام دائم في أفغانستان".