مصرع 15 شخصا على الأقل في هجمات مسلحة بنيجيريا

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لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا.

وذكرت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله: "في منطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".

وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد، مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش في غرب إفريقيا".

كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.