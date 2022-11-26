الجيش الأردني يحبط عملية تسلل لمهربين من سوريا

أعلن الجيش الأردني، السبت، إحباط تهريب مواد مخدرة وذخيرة أسلحة، خلال محاولة تسلل لعدد من الأشخاص، قادمين من سوريا الجارة الشمالية.



وقال الجيش، في بيان، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت اجتياز مجموعة مسلحة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".



وأضاف: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".



وذكر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 564 كف حشيش و 20 ألف حبة كبتاجون، وسلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وفي يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته، إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.