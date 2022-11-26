العاصمة الباكستانية تشدد الإجراءات الأمنية بسبب احتجاجات المعارضة

شددت شرطة إسلام أباد الإجراءات الأمنية قبل ساعات من بدء الاحتجاج الذي نظمه حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء المخلوع عمران خان، حسبما ذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت.



وقالت محطة "جيو تي في" إن مداخل العاصمة الباكستانية أغلقت على وجه الخصوص، وأوقفت حركة المرور في الشوارع الرئيسية، وتم تعزيز الأمن في المنطقة الحمراء في إسلام أباد - موقع المباني الحكومية الرئيسية.



وحث خان، الاثنين، أنصاره على التجمع في مدينة روالبندي بالقرب من إسلام أباد في 26 نوفمبر، والمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما أرسلت الحركة طلبا إلى سلطات روالبندي لاعتصام سلمي في منطقة فايز آباد بالقرب من الحدود مع العاصمة. وبحسب البيان، طالب خان الحكومة المحلية بتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة.



وفي 9 أبريل، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا مقابل لا شيء.



وفي 11 أبريل، انتخب المشرعون زعيم المعارضة آنذاك نواز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية - شمال كرئيس جديد للوزراء.