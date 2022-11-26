أوكرانيا تطلق مبادرة «حبوب من أوكرانيا» لدعم الدول الإفريقية بـ60 سفينة حبوب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إطلاق مبادرة "حبوب من أوكرانيا" للمساهمة في دعم الدول الأكثر فقرا في إفريقيا بالغذاء، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين للمجاعة التي شهدتها أوكرانيا السوفيتية ويُطلق عليها اسم "هولودومور".

وأشار زيلينسكي في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن المبادرة ستتضمن إرسال 60 سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا في إفريقيا، وذلك بحلول منتصف العام المقبل 2023.

وقال زيلينسكي في إعلانه: "حتى مع معاناة بلادنا من عجز الغذاء، والأراضي الزراعية المُدمرة، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق، لن ننسى أبدا دورنا كمواطن دولي مسئول، خاصة وأننا مررنا بتجربة المجاعة بأنفسنا".

وتابع: "إفريقيا في حاجة شديدة للغذاء، وأوكرانيا مستعدة لدعم الشعوب الأكثر ضعفا لسد حاجاتهم"، لافتا إلى أنه كجزء من المبادرة أيضا سيتم إرسال حبوب أوكرانية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية مثل السودان واليمن والصومال.