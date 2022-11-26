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مصر
الإيسيسكو تختتم دورة 2022 من برنامجها للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن
رئيس مالطا: مصر دولة قوية ومحورية في منطقة المتوسط
وزيرة الهجرة: إيفاد لجنة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمصريين بالسعودية خلال الأسابيع المقبلة
القنصل العام بالرياض: حققنا طفرة في تطوير آليات الخدمات المقدمة للمواطنين
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المستشار الألماني ينتقد الأعمال التخريبية لنشطاء المناخ في مطار برلين
أوكرانيا تطلق مبادرة «حبوب من أوكرانيا» لدعم الدول الإفريقية بـ60 سفينة حبوب
المرصد السوري: قذائف تستهدف قاعدة تركية بريف حلب الشمالي
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مونديال2022.. الشهري: إهدار ركلة الجزاء كانت نقطة تحول.. وما زال أمامنا الفرصة
إنريكي: نستعد لخوض مباراة كبيرة أمام ألمانيا
لاعب السعودية: فعلنا كل شيء.. وسنحاول التعويض أمام المكسيك
رأي
فن
أشهر مؤرشف سينمائي في مصر يناشد إسعاد يونس شراء التراث الذي يملكه
سهير جودة: ما حدث إعلاميا في تناول أزمة منة شلبي اغتيال معنوي وجريمة مهنية
إلهام شاهين لـ أنغام: ألف سلامة حبيبتي
بالصور.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ المسرحي
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مواطن
بنك CIB يطلق حملة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحلول الابتكارية
شركات السياحة تلجأ لتقسيط أسعار البرامج لمواجهة ضعف الإقبال على رحلات العمرة
شركة سمو السعودية تخطط لشراء حصة في «المصريين للإسكان»
حوادث وقضايا
الأطباء: تأجيل قضية طبيب التخدير بالإسكندرية لـ10 ديسمبر المقبل
ضبط المتهمين بقتل طفل وإلقاء جثته في مصرف بإدفو
العثور على جثة شخص داخل جراج في الهرم
إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الدقي
تليفزيون
جورج قرداحي ضيف أسما إبراهيم في حبر سري
عمرو أديب عن واقعة مسؤول اتحاد الكرة: الواحد بيشوف حاجات مش مصدقها
عمرو أديب : الإسلام الديلفري في المونديال مينفعش.. هي الدوح