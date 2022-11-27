شولتس: روسيا لن تربح الحرب في أوكرانيا

يتوقع المستشار الألماني أولاف شولتس بصورة متزايدة أن روسيا لن تكون قادرة على تحقيق النصر في أوكرانيا.

وقال شولتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية براندنبورج والمقام في مدينة كوتبوس، إنه في ضوء الدعم المقدم لأوكرانيا التي تعرضت للهجوم الروسي من جهات تدخل من ضمنها ألمانيا - فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد "أن روسيا لن يسمح لها فقط بأن تربح هذه الحرب ، بل لن تربحها بصورة فعلية".

وجدد المستشار تعهده بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، مبينا بالقول: "ونحن نفعل ذلك ماليا وإنسانيا، ونعلم جميعا: أننا نفعله أيضا بتقديم الأسلحة".

كان شولتس أعلن بالفعل في الربيع الماضي قناعته بأن الرئيس فلاديمير بوتين لن ينتصر في الحرب، وأكد أن رئيس الكرملين فاتت عليه أهدافه الاستراتيجية، مبينا أن أوكرانيا في المقابل ستبقى رغم غوائل هذه الحرب.

وأكد شولتس اليوم، مرة أخرى على أهمية اجتماعه مع رئيس الصين وزعيم الحزب الحاكم فيها، شي جين بينج، حيث حذر كلا الزعيمين من استخدام الأسلحة النووية.

كانت الغالبية العظمى من مجموعة الدول الصناعية والناشئة أدانت خلال القمة الأخيرة لها في إندونيسيا، الحرب الروسية ضد أوكرانيا إدانة شديدة، على الرغم من اختلافاتها الرئيسية في الرأي. كما تم تسجيل الموقف المعارض لروسيا صراحة خلال القمة.