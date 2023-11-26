الهباش: الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية ليس الدخول بصراع ثم تهدئة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش: «نحاول لملة جراحنا، ما خسرناه في قطاع غزة بالأيام الماضية هو الأكبر منذ 200 عام».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الحرب لم يكن لأحد يتمناها في الشعب الفلسطيني، أو يريدها، مؤكدا أن فلسطين قدمت ضحايا بما فيه الكفاية على مدار 100 عام، وقد آن الأوان لوضع حد لهذه السنوات من الاحتلال والظلم وغياب العدالة.

وتابع: «الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية ليس الدخول في صراع ثم تهدئة وهكذا، نحن نريد منطقة سلام وعدل، والذهاب إلى حل عادل وفق الشرعية التاريخية»، مشددا على أن استمرار الاحتلال يعني استمر الصراع وسقطت الدماء وسقوط الضحايا من الجميع.

ونوه بأن ذهاب إسرائيل لمحاولة التهجير سيدخل المنطقة، وربما العالم في نفق مظلم إلى الصراع الديني الذي لن ينتهي، مؤكدا أن الهدنة المؤقتة السارية منذ يوم الجمعة حتى غد، فرصة لالتقاط الأنفاس وحقن الدماء، ولكن هناك أملا في دوامها واشتمالها لكل شبر في الأراضي الفلسطينية.

وذكر: «هناك حرب إسرائيلية مفتوحة على الشعب الفلسطيني، إسرائيل تريد هو اجتثاث الشعب الفلسطيني ونتنياهو كان يتحدث في عام 2019 عن السيناريو الذي ينفذه اليوم حول إعادة قطاع غزة بالكامل ودفع الفلسطينيون إلى الهجرة».

وأضاف أن كل ما حدث هو استثمار من دولة الاحتلال لعملية الطوفان بـ7 أكتوبر؛ لتنفيذ هذه الخطة الجهنمية الشيطانية، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وليس القضاء على حركة أو غيره من أهداف معلنة من قبل الاحتلال.