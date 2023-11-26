عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة أخرى لطائرة مسيرة للتحليق باتجاه موسكو.

وأضاف سوبيانين، أنه مبدئيا لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد إسقاط الطائرة المسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه تم تدمير ما إجماليه 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية وإقليم بريانسك جنوبي البلاد قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وقال ألكسندر بوجوماس الحاكم الإقليمي لبريانسك إنه تم إسقاط مسيرتين فوق الإقليم.

وقال حاكم مقاطعة تولا إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين حلقتا فوق المقاطعة، مضيفا أن إحدى الطائرات فقدت السيطرة واصطدمت بمبنى سكني في تولا، مما أدى إلى إصابة شخص واحد بإصابات طفيفة عندما سقط الركام على المبنى.

وتم صد مسيرة أخرى بالقرب من بلدة بودولسك، على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب موسكو.

وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا آخر بطائرتين مسيرتين في المقاطعة.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال، بحسب سبوتنيك.

ويعتبر خط المواجهة الطويل في الحرب ــ والذي يمتد من ساحل البحر الأسود إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا ــ بشكل متزايد أنه في حالة جمود إلى حد كبير.