زعم سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن حركة حماس لم ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا الشعب يجب أن يحصل على زمام المبادرة في أي عملية سياسية مستقبلية وليست حركة حماس.

وبشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، صرح وربيرج بأنه لا توجد تفاصيل حتى الآن بخصوص جدول أعمال هذه الزيارة، وما ستتم مناقشته خلالها.

ونوه بأنّ بلاده ترى أن لديها دورا جوهريا في كل المناقشات والجهود المبذولة في المنطقة الرامية والهادفة إلى التوصل لنهاية للحرب الراهنة. وأكّد أن الإدارة الأمريكية حريصة على التواصل مع مختلف الأطراف بما يُسهل إطلاق سراح المحتجزين وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بالتنسيق مع مصر.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. ومنذ صباح الجمعة، دخلت حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وعملية تبادل للأسرى وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، في حين تبذل القاهرة والدوحة جهودا مكثفة لتمديد الهدنة.