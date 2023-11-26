تداول 4495 شاحنة للبضائع والحاويات بميناء دمياط في الداخل والخارج

غادر ميناء دمياط، 3 قطارات بحمولة إجمالية 3884 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4459 شاحنة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 10 سفن متنوعة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 38 سفينة.

وحسب البيان، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و516 طنا، تشتمل 280 طن كحول، و7082 طن يوريا، و2569 طن رمل، و585 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56 ألفا و399 طنا، تشتمل على 12711 طن خردة، و1872 طن حديد، و8389 طن فول صويا، و6900 طن بضائع متنوعة، و4210 أطنان زيت، و9500 طن قمح، و12649 طن ذرة، و168 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1483 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 131 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5220 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107 آلاف و222 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372 ألفا و100 طن.