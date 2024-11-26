شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا بغزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية لمنزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - باستشهاد وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال لمنزل قرب مدرسة النزلة.

ويواصل الاحتلال قصفه المدفعي شمال ووسط وجنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و235 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و638 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.