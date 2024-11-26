الناتو: إطلاق روسيا صاروخ تجريبي لن يوقف الدعم لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق روسيا لصاروخ باليستي تجريبي على أوكرانيا لن يثن الحلف عن دعم كييف.

وأحاط مسؤولون عسكريون أوكرانيون كبار حلف الناتو بالهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف دنيبرو، عبر رابط فيديو في اجتماع لمجلس الناتو- أوكرانيا.

وذكر الناتو في بيان أن الهجوم كان محاولة ترهيب أخرى ضد "من يدعمون أوكرانيا فيما تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي غير الشرعي وغير المبرر".

وذكر الجيش الروسي إن الصاروخ الجديد متوسط المدى الذي أطلقه على مدينة دنيبرو الأوكرانية الأسبوع الماضي يمكن أن يصيب أهدافا في أرجاء مختلفة من أوروبا ولا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي أن توقفه.

يشار إلى أن قيام روسيا باطلاق الصاروخ اوريشنيك متوسط المدى على دنيبرو جاء عقب سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ اتاكمز لضرب العمق الروسي.