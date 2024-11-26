الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل مركباته في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم الثلاثاء، توقف عمل مركباته في محافظة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان :"نعلن عن توقف كافة مركباتنا الإطفاء والإنقاذ والإسعاف" عن العمل في محافظة غزة لاستمرار رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي توفير السولار اللازم لتشغيلها.

وتابع البيان :"لن تستطيع طواقم الجهاز الاستجابة لنداءات المواطنين، حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية إدخال كميات السولار اللازمة".

وحذر الجهاز من أن استمرار رفض إدخال وتزويد الدفاع المدني بكميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء بمثابة الحكم بالموت والإعدام على الفلسطينيين الذين يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق.

وبذلك تتوقف مركبات الإنقاذ والإطفاء في محافظتي غزة والشمال عن خدمات الدفاع المدني دون تدخل إغاثي دولي أو عربي لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة ، وفق البيان.

ولم يصدر أي تعليق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ذلك.



