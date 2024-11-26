كييف تتهم موسكو بإعدام مزيد من أسرى الحرب رميا بالرصاص

تحقق السلطات الأوكرانية في واقعة جديدة تتضمن مزاعم بقيام القوات الروسية بإعدام أسرى حرب رميا بالرصاص.

وبحسب التحقيقات حتى الآن، كان خمسة جنود أوكرانيين قد أسروا خلال المعارك من أجل السيطرة على قرية بترِيفكا في منطقة بوكروفسك.

وتم تجريدهم من أسلحتهم وإجبارهم على الاستلقاء على الأرض، بحسب ما أعلنه مكتب الادعاء العام الأوكراني في منطقة دونيتسك عبر قناته على تليجرام اليوم الثلاثاء.

وأضاف النيابة:"بعد ذلك، أطلق جنود من الجيش الروسي النار على المدافعين باستخدام الأسلحة الآلية". ويتردد أن الحادث وقع منذ نحو أسبوعين.

وقد فتح الادعاء العام في أوكرانيا تحقيقا لتوضيح كافة ظروف الجريمة، بحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء. ويعد قتل أسرى الحرب انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ أكثر من عامين ونصف العام . ووفقا للأمم المتحدة، تم قتل العشرات من أسرى الحرب منذ ذلك الحين، معظمهم على يد الجانب الروسي.