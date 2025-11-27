فرضت السلطات السورية حظر تجوال بمدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا (جنوب غرب)، من مساء الأربعاء وإلى غاية صباح الخميس، عقب إطلاق نار داخل متجر، بحسب إعلام رسمي.

وأفادت "الإخبارية السورية" الحكومية، بأن "مديرية الأمن الداخلي في منطقة إزرع، بمحافظة درعا، فرضت حظر تجوال في مدينة الشيخ مسكين، عقب وقوع حادثة إطلاق نار داخل أحد المحال التجارية في المدينة".

وأوضحت أن "حظر التجوال يبدأ من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا، وذلك حفاظا على الأمن والنظام العام".

ووفق المصدر ذاته، "جاء قرار الحظر كإجراء احترازي مؤقت يهدف إلى منع أي توترات قد تهدد سلامة السكان، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات ملاحقة للجاني، تمهيدا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للقضاء".

وأهابت محافظة درعا، وفق القناة، "بالمواطنين الالتزام التام بقرار حظر التجوال والتعاون مع قوى الأمن الداخلي، بما يضمن الحفاظ على استقرار المدينة وسلامة أهلها ريثما تنتهي الإجراءات الأمنية".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.