«الشروق» تقدم ورشة لتعليم «مهارات إعداد البيان الصحفي» بحي أول المنتزه في الإسكندرية

نظّمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تثقيفية بعنوان: "كيفية إعداد البيان الصحفي"، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الحي.

وقدّم الورشة الدكتور عصام عامر، الصحفي بجريدة الشروق والمحاضر الأكاديمي، موضحًا أساليب إعداد البيان الصحفي وصياغة الأخبار الرسمية، وطرق التعامل مع المعلومات وبناء المحتوى الإعلامي بشكل مهني، بهدف تأهيل الطلاب وتطوير قدراتهم الإعلامية.

ووفقًا لبيان صحفي، جاءت الورشة تحت إشراف المهندسة سحر شعبان، رئيس حي أول المنتزه، في إطار حرصها على دعم خطط التدريب الميداني داخل إدارات الحي، وبناءً على توجيهات أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية.

وتعدّ الورشة، التي أدارتها مها محمد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي أول المنتزه، وشارك فيها طلاب الفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية في إطار برنامجهم التدريبي، جزءًا من سلسلة البرامج التوعوية والتدريبية التي ينفذها الحي، لدعم طلاب الجامعات وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي داخل الإدارات المختلفة.