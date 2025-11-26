المتنزهات الوطنية الأمريكية تفرض رسوما إضافية على دخول السياح الأجانب

أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستبدأ في تحصيل رسوم إضافية قدرها 100 دولار من ملايين السياح الدوليين الذين يزورون المتنزهات الأمريكية سنويا لدخول بعض المواقع الأكثر شعبية، مع استبعادهم من أيام الدخول المجاني التي ستُخصص للمواطنين الأمريكيين.

ويأتي هذا الإعلان عن "سياسات رسوم الدخول التي تضع أمريكا أولا" في وقت تواجه فيه المتنزهات الوطنية ضغوطا بسبب تقليص كبير في الموظفين وخفض شديد في الميزانية، إلى جانب التعافي من الأضرار التي لحقت بها خلال الإغلاق الحكومي الأخير وفقدان كبير للإيرادات بسبب عدم تحصيل الرسوم خلال تلك الفترة.

وسوف تشمل هذه التغييرات 11 متنزها وطنيا، بما في ذلك جراند كانيون ويلوستون ويوسيمايت، وفقا لوزارة الداخلية الأمريكية.

وكجزء من التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني، سيرتفع أيضا سعر بطاقة الدخول السنوية للمتنزهات للسياح الأجانب إلى 250 دولارا، بينما سيستمر الأمريكيون بدفع 80 دولارا، وفقا لبيان الوزارة.

وقال وزير الداخلية دوج بورجوم في منشور على منصة إكس إن هذه التغييرات تضمن أن دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يدعمون خدمة المتنزهات "يستمرون في التمتع بالدخول بأسعار معقولة، بينما يسهم الزوار الدوليون بحصتهم العادلة في الحفاظ على متنزهاتنا وتحسينها للأجيال القادمة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أمر تنفيذي صدر في يوليو/تموز، وجه فيه الرئيس دونالد ترامب المتنزهات بزيادة رسوم الدخول على السياح الأجانب.