افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية سوق اليوم الواحد بميدان المؤسسة في حي غرب شبرا الخيمة، بمشاركة أكثر من 10 عارضين من الشركات الحكومية والوطنية والقطاع الخاص، لطرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 35%.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، فيما ضمت قائمة الجهات المشاركة شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب شركات من القطاع الخاص.

وطرحت الشركات المشاركة تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية، تشمل الخضروات والفاكهة واللحوم، بهدف توفير احتياجات المواطنين في مكان واحد، وإتاحة بدائل متعددة أمام المستهلكين.

ويأتي افتتاح السوق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، وزيادة المعروض من السلع، وتعزيز توافر المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالقرب من المناطق السكنية.

وتواصل مديرية التموين بالقليوبية التنسيق مع الشركات والجهات المعنية للتوسع في إقامة هذه الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تنويع المعروض وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.