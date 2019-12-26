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أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، سوف تقام في شهر فبراير المقبل.

وأشار فضل عبر قناة إم بي سي مصر "تلقيت عدة عروض لإقامة السوبر خارج مصر ولا نزال في مرحلة دراسة هذه العروض".

وأضاف "القرار ليس في يدي فقط، ولكن أيضا هناك الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة بما لا يتعارض مع مباريات الدوري وبطولات الأندية الإفريقية".

واختتم تصريحاته "ملف السوبر من اختصاصي وفي النهاية رأيي استشاري فقط ومن ثم القرار يرجع إلى اتحاد الكرة بالكامل مع الشركة الراعية ولجنة المسابقات لاختيار أفضل عرض يقدم الاستفادة الفنية والتسويقية لمباراة السوبر"