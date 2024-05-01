محمد صبحي: الإسماعيلي أمام اختبار قوي ضد الأهلي ولا بديل عن الفوز

يرى محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن مباراة الفريق ضد الأهلي في الدوري الممتاز، ستكون قوية للغاية وممتعة جماهيريًا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي، على ملعب برج العرب في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

وتابع صبحي في تصريحات تليفزيونية: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، والأهلي يدخل اللقاء وهو يستعد لنهائي إفريقيا، ويحتاج للثلاث النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري".

وأتم: "الإسماعيلي سيكون أمام اختبار قوي والمباراة بالنسبة له لا بد من الفوز بها، خاصةً مع وضعيته الصعبة في جدول الترتيب".