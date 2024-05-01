 محمد صبحي: الإسماعيلي أمام اختبار قوي ضد الأهلي ولا بديل عن الفوز - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مايو 2024 3:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محمد صبحي: الإسماعيلي أمام اختبار قوي ضد الأهلي ولا بديل عن الفوز

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 2:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 2:10 ص

يرى محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن مباراة الفريق ضد الأهلي في الدوري الممتاز، ستكون قوية للغاية وممتعة جماهيريًا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي، على ملعب برج العرب في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

وتابع صبحي في تصريحات تليفزيونية: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، والأهلي يدخل اللقاء وهو يستعد لنهائي إفريقيا، ويحتاج للثلاث النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري".

وأتم: "الإسماعيلي سيكون أمام اختبار قوي والمباراة بالنسبة له لا بد من الفوز بها، خاصةً مع وضعيته الصعبة في جدول الترتيب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك