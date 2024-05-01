مبعوث المناخ الصيني يزور أمريكا بهدف تعزيز روابط رئيسية

يعتزم ليو زنمين مبعوث الصين الخاص بشأن المناخ زيارة الولايات المتحدة في مايو المقبل، لإجراء أول محادثات رسمية منذ تعيينه، حيث يسعى لتعزيز إحدى النقاط المضيئة القليلة في العلاقات بين الدولتين العظميين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسيرافق ليو وفد من وزارات صينية مختلفة في زيارته لواشنطن العاصمة، وسيعقد أول اجتماع رسمي مباشر مع نظيره الأمريكي جون بوديستا، حسبما ذكر في مقابلة اليوم مع تلفزيون بلومبرج.

وقال ليو إن الصين ستهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد الدائري ،وجهود للحد من الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.

وفقا لليو: "تعني الأرضية المشتركة أن الولايات المتحدة والصين ترغبان في مواصلة قيادة هذه العملية العالمية للاستجابة للتغير المناخي. يتعين علينا أن نتعاون بأقصى صورة ممكنة، وتحتاج (الدولتان) أيضا إلى احترام بعضهما البعض في كل القضايا."

كان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت إيلين قد زارا للصين في الشهر الجاري. وجاءت الزيارتان عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصين خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في سان فرانسيسكو، في منتصف نوفمبر الماضي.

يُشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين تتعلق بالتجارة بين البلدين والدعم الصيني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه ضد أوكرانيا، ومطالبات الصين الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي ودعم واشنطن لتايوان ، التي تعتبرها بكين جزءا لايتجزأ من أراضيها.