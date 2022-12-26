محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات في الشوارع

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الأحياء وخاصة المزلقان الوسطاني، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

ووجه نور الدين بالاستمرار في حملات إزالة الاشغالات، لتيسير حركة المواطنين، والحركة المرورية، موجهاً بالاستمرار في شن حملات إزالة الإشغالات، ومنع التعدي على الطرق والشوارع؛ لأنها حق للمواطنين.

وكلف رؤساء المدن بالقيام بحملات لإزالة الإشغالات في الشوارع، لمنع التعدي عليها، موجها بالتنبيه على المتعدين، عقب إزالة الإشغالات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تكرار التعديات.