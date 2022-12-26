زعيم المعارضة: على ألمانيا تحمل المزيد من المسؤولية القيادية دوليا

طلب زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، من الحكومة برئاسة المستشار أولاف شولتس تحمل المزيد من المسؤولية القيادية على الصعيد الدولي.



وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "نجعل أنفسنا في مناقشتنا في ألمانيا أصغر مما يرانا الخارج والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من خارج الاتحاد الأوروبي.. هذا يعني أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية القيادية. ليست القيادة وحدها بل مسؤولية القيادة من أجل أوروبا".



وأضاف ميرتس: "كان أداء الاتحاد الأوروبي جيدا عندما كانت ألمانيا مستعدة لتحمل مسؤولية القيادة هذه.. هذا يرجع إلى موقعنا الجغرافي الاستراتيجي، وإلى وضعنا كأكبر دولة من حيث عدد السكان، وأيضا أقوى دولة اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي".



وأوضح أنه خلال رحلاته إلى الخارج لاحظ مرارا "مدى اختلاف التوقعات المنتظرة منا ومدى اختلاف النظرة لدور ألمانيا في العالم عما نراه نحن".



وفي ضوء استراتيجية الصين الجديدة المخططة للحكومة الألمانية، والتي ستشرف على وضعها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لإعادة توجيه العلاقات مع بكين، قال ميرتس إن الصين دولة استبدادية وفي نفس الوقت شريك تجاري مهم.



وأضاف: "لن نكون قادرين على فصل أنفسنا تماما عن الصين. لكن علينا أيضا الاهتمام بمصالحنا تجاه الصين".