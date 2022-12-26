الرئيس السيسي: صناعات معينة لا تملك الدولة ترف المخاطرة بها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك صناعات معينة لا تملك الدولة ترف المخاطرة بها.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن الالتزام ليس فقط لوقف الاستيراد لكن الأمر يتعلق أيضا بالمحافظة على استقرار الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن هذا الإنتاج لا تحيط به مخاوف من دخول الموانئ أو تحدث أزمة بالخارج وبالتالي يتعطل العمل.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.