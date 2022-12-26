الرئيس السيسي لـ المزارعين: لو سعرّنا الغاز بالقيمة العالمية أسعار الأسمدة مش هبتقى كده خالص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصنع الأسمدة الأزوتية تأخر افتتاحه نتيجة "الظروف الدولية".

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن المصنع سيتم افتتاحه في شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، موضحا أنه سيُدخل 700 ألف طن أسمدة أزوتية.

وخاطب الرئيس المزارعين قائلا: "لو أسعار الغاز اللي داخلة في صناعة الأسمدة بيتم تسعيرها بالأرقام العالمية .. الثمن هيبقى غير كده خالص".

وأكد أن الدولة حريصة على تحقيق استقرار في مدخلات الزراعة، وبالتالي لم تزد الأسعار بالقيمة الحقيقية.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.