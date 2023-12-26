 القسام تعلن استهداف ناقلة إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

القسام تعلن استهداف ناقلة إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:24 ص

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها استهدفت صباح اليوم الثلاثاء، ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، الثلاثاء، إيقاع الجنود بين قتيل وجريح، مشيرة إلى هبوط مروحية لإخلائهم.

وأفادت في بيان آخر أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع - حسب أحدث معطيات لوزارة الصحة في غزة - إلى 20 ألفا و674 شهيدا ونحو 55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مدفعي متواصل على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فيما قصفت الطائرات الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك