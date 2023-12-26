مقتل ضابطين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب أحدهما قائد سرية في لواء "ناحل"، من بين 6 قتلي في صفوف قواته خلال المعارك في قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل ضابطين وجندي، وإصابة ضابط و4 جنود آخرين خلال المعارك في غزة، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل ضابط وجندي، مساء الاثنين، في معارك جنوبي القطاع، مشيرا إلى إصابة 43 عسكريا في الساعات الـ24 الماضية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة "إقرث" قبالة جنوبي لبنان.

كان حزب الله اللبناني قد أعلن أنه هاجم تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.